Матиос: Диверсанты не причастны к взрывам в Калиновке

Следствие не имеет информации о действии диверсионных групп на территории Винницкой области

Главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг информацию о причастности диверсионных групп к взрывам на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом он заявил на брифинге, передает 112 Украина.

"Есть момент, который бы я хотел отметить, - диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", - отметил Матиос.

Также Матиос отметил, что также следствие не установило данных о беспилотных аппаратах, которые якобы видели перед началом пожара на арсенале.

"Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, - не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.

Советник президента Юрий Бирюков сообщил, что склады с боеприпасами в Калиновке могли поджечь с помощью беспилотника.