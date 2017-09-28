Муженко: Меня и моих подчиненных крайними назначить не получится

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездеятельности в связи с пожаром на складе боеприпасов в Калиновке. Об этом он написал в Facebook.

"Для тех, кто еще не понял - обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится", - подчеркнул Муженко.

Муженко заявил, что сейчас наблюдается очередная информационная атака на Вооруженные силы Украины.

"Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных сил. Их задача совпадает с враждебными: а) убедить общество в том, что командование ВСУ не способно адекватно реагировать на угрозы; б) посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ; в) сбить доверие к армии", - написал глава Генштаба.

По его словам, ситуацию нагнетают лица, желающие использовать пожар в Калиновке для реализации своих политических амбиций.

Глава Генштаба отметил, что благодаря слаженным и даже "героическим" действиям пожар на 48-м арсенале удалось быстро локализовать и потушить, а вовремя принятые командованием решения позволили избежать потерь среди личного состава и местных жителей.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ.

Также народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных