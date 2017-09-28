Доклад составлен на основе статистики по каждой стране за 2015 год

Украина опустилась на 149-е место по экономической свободе в рейтинге 159 стран и территорий, который составляет авторитетный канадский Институт Фрейзера. Доклад "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017" обнародован 28 сентября на сайте института, передает Левый берег.

В прошлом году Украина занимала 135-е место.

Доклад составлен на основе статистики по каждой стране за 2015 год (последний год, доступный для сравнения данных).

На первых местах рейтинга Гонконг и Сингапур, в топ-10 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Маврикий, Грузия, Австралия и Эстония.

10 стран с самой низкой экономической свободой - Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Республика Конго, Центральноафриканская республика и Венесуэла (последнее, 159-е, место).

Критериями экономической свободы, согласно методологии Института Фрайзера, являются личный выбор, добровольный обмен, свобода выходить на рынки и конкурировать, безопасность личности и защищенность частной собственности.

Индекс измеряет 42 показателя в пяти областях:

- Доля государства: бремя налогов и государственные расходы.

- Правовая структура и защита прав собственности.

- Доступ к стабильным, обеспеченным деньгам.

- Свобода международной торговли.

- Регулирование кредитования, труда и бизнеса.