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Главная » Страна » На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет

На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет

На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет
Фото: facebook.com/kpszsu

Погибли двое пилотов

29.09.17 595
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В Хмельницкой области разбился военный учебно-тренировочный самолет Л-39. Двое пилотов погибли. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли", - говорится в сообщение.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются.

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