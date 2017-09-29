На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет

В Хмельницкой области разбился военный учебно-тренировочный самолет Л-39. Двое пилотов погибли. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Сегодня, 29 сентября, в 12.21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли", - говорится в сообщение.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Причины авиационной катастрофы выясняются.