На складах в Калиновке мог быть заложен детонатор, – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов вечером 29 сентября, передает Украинская правда.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы - это часть военных действий Российской Федерации. Мы видим полные признаки диверсии. По Балаклее: мы установили перелет через российско-украинскую границу БПЛА, который сбросил заряды, которые стали причиной взрыва. Следовательно, это диверсия со стороны РФ ", – заявил генпрокурор.

"В Калиновке мы не имеем доказательств того, что был беспилотный аппарат, но мы имеем все факты, свидетельствующие о том, что вероятно был заложен детонатор", – добавил Луценко.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.