С начала 2017 года в Украине вследствие пожаров погибли более 1100 человек

29 сентября в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека

Более 1100 человек погибли и более тысячи – получили травмы в результате пожаров в Украине с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом за минувшие сутки в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один пострадал.