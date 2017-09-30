Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Суд стоит. Почему Верховная Рада не смогла принять судебную реформу
Суд стоит. Почему Верховная Рада не смогла принять судебную реформу
Фото: Ярослав Дебелый

Суд стоит. Почему Верховная Рада не смогла принять судебную реформу

Убив на проработку закона для судебной реформы всю рабочую неделю, парламент так и не смог его принять

Милан Лелич - 30.09.17 1253
400

Пленарная неделя Верховной Рады 19–22 сентября стала одной из самых бессмысленных даже по меркам украинского парламента. Всё это время, четыре неполных рабочих дня, депутаты посвятили только одному вопросу — рассмотрению законопроекта №6232, внесённого президентом в рамках судебной реформы. Размер законопроекта, который круто меняет процессуальное законодательство в Украине, может стать рекордным за всю историю Верховной Рады — 794 страницы. За основу документ проголосовали ещё в июне, но к сентябрю к нему подали 4834 поправки. Во втором чтении законопроект начали рассматривать ещё 7 сентября.

Оппозиция, в первую очередь депутаты из "Батькивщины", подавшие большинство поправок, упорно настаивают на их рассмотрении, хотя априори не могут собрать голоса в их поддержку. В результате всю неделю парламентарии, которых в зале обычно присутствовало несколько десятков, только тем и занимались, что проваливали предложения оппозиции, набиравшие от силы 70 голосов за. Таким образом, парламент "прошёл" более трёх тысяч поправок, не одобрив ни одной из них.

И спикер Андрей Парубий, и прибывший в Раду премьер Владимир Гройсман убеждали депутатов продлить рабочий день до конца рассмотрения законопроекта №6232, но работать дольше положенного народные избранники не захотели. В итоге Рада так и не осилила все злополучные поправки, парламентариям осталось пройти ещё почти шестьсот. До рассмотрения пенсионной и других реформ, ключевых для правительства и президента, естественно, руки не дошли.

Более того, весь этот титанический труд депутатов по законопроекту №6232 может пойти насмарку. По состоянию на конец пленарной недели в Блоке Петра Порошенко не были уверены в том, что найдутся голоса за его принятие в целом. В первом чтении документ проголосовали лишь 253 голосами за и не без помощи Оппозиционного блока, групп "Партия "Возрождение" и "Воля народа". Впрочем, власть приложит все усилия, чтобы итоговое голосование за законопроект было успешным. "Если провалится сейчас судебная реформа и другие, то с чем тогда президенту идти на выборы?" — прокомментировал Фокусу один из функционеров БПП.

7 главных новшеств, предусмотренных законопроектом №6232

Единая судебная практика

На протяжении нескольких следующих лет её будет нарабатывать Верховный суд. Все типичные дела должны рассматриваться судами по единому принципу.

"Электронный суд"

Все материалы дела будут переводиться из бумажной в электронную форму, обмен документами между судом, адвокатами, сторонами дела, нотариусами и т. д. по желанию участников тоже будет проводиться в электронном виде. Стороны процесса смогут участвовать в заседании по видеоконференции из любого удобного места.

Автоматический арест средств

Принадлежащие ответчику или должнику средства могут быть на протяжении нескольких минут выявлены и арестованы по решению суда.

Сокращение сроков рассмотрения дел

Несложные дела должны рассматриваться судом в срок не более 60 дней, в отдельных случаях — без вызова сторон. Суд может выдать судебный приказ о взыскании задолженности на сумму до 100 прожиточных ми­ни­мумов, если получит такое обращение, вообще без слушаний по делу (у должника будет 20 дней, чтобы оспорить такой приказ).

Ограничение доступа к судебным заседаниям

Суд сможет запретить фото- и видеосъёмку заседания, ограничить доступ в зал из-за отсутствия свободных мест. Суд сможет на месте выписать участникам процесса штраф до 34 тыс. грн за любые нарушения.

Адвокатская монополия

С вступлением закона в силу представлять интересы сторон в суде сможет только адвокат (ранее вступление в силу этой нормы планировалось с 2019 года для судов первой инстанции).

Тайные встречи

Судья сможет тайно встречаться с каждой из сторон процесса по отдельности. Любая фиксация таких встреч запрещена.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Обнародовано секретное видео судилища над УмеровымЭкспертиза: Янукович призывал Путина к вторжению в Украину добровольноАпелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3493
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6938
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4383
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3434
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1741
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2049
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7468
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5264
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2467
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3354
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 33479 / 34841
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 9240 / 10337
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7620 / 15805
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2179 / 45981
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2078 / 2283
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1648 / 1869
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1282 / 5128
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1179 / 1265
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 969 / 1027
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 913 / 1054
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 58 / 15805
  2. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 34841
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 40 / 1869
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 12 / 10337
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 8 / 2283
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 7 / 3170
  7. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1027
  8. Простая арифметика. Как научить детей 7 / 961
  9. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1265
  10. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 740
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.