Суд стоит. Почему Верховная Рада не смогла принять судебную реформу

Убив на проработку закона для судебной реформы всю рабочую неделю, парламент так и не смог его принять

Пленарная неделя Верховной Рады 19–22 сентября стала одной из самых бессмысленных даже по меркам украинского парламента. Всё это время, четыре неполных рабочих дня, депутаты посвятили только одному вопросу — рассмотрению законопроекта №6232, внесённого президентом в рамках судебной реформы. Размер законопроекта, который круто меняет процессуальное законодательство в Украине, может стать рекордным за всю историю Верховной Рады — 794 страницы. За основу документ проголосовали ещё в июне, но к сентябрю к нему подали 4834 поправки. Во втором чтении законопроект начали рассматривать ещё 7 сентября.

Оппозиция, в первую очередь депутаты из "Батькивщины", подавшие большинство поправок, упорно настаивают на их рассмотрении, хотя априори не могут собрать голоса в их поддержку. В результате всю неделю парламентарии, которых в зале обычно присутствовало несколько десятков, только тем и занимались, что проваливали предложения оппозиции, набиравшие от силы 70 голосов за. Таким образом, парламент "прошёл" более трёх тысяч поправок, не одобрив ни одной из них.

И спикер Андрей Парубий, и прибывший в Раду премьер Владимир Гройсман убеждали депутатов продлить рабочий день до конца рассмотрения законопроекта №6232, но работать дольше положенного народные избранники не захотели. В итоге Рада так и не осилила все злополучные поправки, парламентариям осталось пройти ещё почти шестьсот. До рассмотрения пенсионной и других реформ, ключевых для правительства и президента, естественно, руки не дошли.

Более того, весь этот титанический труд депутатов по законопроекту №6232 может пойти насмарку. По состоянию на конец пленарной недели в Блоке Петра Порошенко не были уверены в том, что найдутся голоса за его принятие в целом. В первом чтении документ проголосовали лишь 253 голосами за и не без помощи Оппозиционного блока, групп "Партия "Возрождение" и "Воля народа". Впрочем, власть приложит все усилия, чтобы итоговое голосование за законопроект было успешным. "Если провалится сейчас судебная реформа и другие, то с чем тогда президенту идти на выборы?" — прокомментировал Фокусу один из функционеров БПП.

7 главных новшеств, предусмотренных законопроектом №6232

Единая судебная практика

На протяжении нескольких следующих лет её будет нарабатывать Верховный суд. Все типичные дела должны рассматриваться судами по единому принципу.

"Электронный суд"

Все материалы дела будут переводиться из бумажной в электронную форму, обмен документами между судом, адвокатами, сторонами дела, нотариусами и т. д. по желанию участников тоже будет проводиться в электронном виде. Стороны процесса смогут участвовать в заседании по видеоконференции из любого удобного места.

Автоматический арест средств

Принадлежащие ответчику или должнику средства могут быть на протяжении нескольких минут выявлены и арестованы по решению суда.

Сокращение сроков рассмотрения дел

Несложные дела должны рассматриваться судом в срок не более 60 дней, в отдельных случаях — без вызова сторон. Суд может выдать судебный приказ о взыскании задолженности на сумму до 100 прожиточных ми­ни­мумов, если получит такое обращение, вообще без слушаний по делу (у должника будет 20 дней, чтобы оспорить такой приказ).

Ограничение доступа к судебным заседаниям

Суд сможет запретить фото- и видеосъёмку заседания, ограничить доступ в зал из-за отсутствия свободных мест. Суд сможет на месте выписать участникам процесса штраф до 34 тыс. грн за любые нарушения.

Адвокатская монополия

С вступлением закона в силу представлять интересы сторон в суде сможет только адвокат (ранее вступление в силу этой нормы планировалось с 2019 года для судов первой инстанции).

Тайные встречи

Судья сможет тайно встречаться с каждой из сторон процесса по отдельности. Любая фиксация таких встреч запрещена.