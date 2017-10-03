Муженко признает ответственность за Калиновку, но "козлом отпущения" быть не желает

Начальник Генштаба считает, что он и его подчиненные сделали все возможное

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает себя ответственным за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, но не хочет, чтобы на него и его подчиненных взваливалась вся вина за произошедшее.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK.

Глава Генштаба считает, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должна быть распределена между всеми ответственными за него структурами, исходя из их функционала.

"Я и мои подчиненные готовы нести ответственность, но мы не готовы быть в качестве козла отпущения. Это целый комплекс, и есть ряд силовых структур и органов государственного управления, которые должны были бы отвечать", - считает Муженко.

Также он отметил, что для ведения аргументированной беседы относительно виновников событий в Калиновке необходимо завершить расследование, понять причины и подсчитать последствия.

"Если есть состав уголовного преступления, пусть проводится соответствующее расследование, и доказывают вину конкретного лица. После этого я готов нести ответственность, уголовную или административную. Я чувствую ответственность, но не чувствую вины ни за собой, ни за подчиненными. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, кое-чего не успели", - заявил Муженко.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ.

Также народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов также заявил, что ответственность за взрывы на складах боеприпасов несет в том числе и начальник Генштаба.