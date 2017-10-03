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Главная » Страна » Муженко признает ответственность за Калиновку, но "козлом отпущения" быть не желает
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Муженко признает ответственность за Калиновку, но "козлом отпущения" быть не желает

Муженко признает ответственность за Калиновку, но "козлом отпущения" быть не желает
Виктор Муженко / Фото из открытых источников

Начальник Генштаба считает, что он и его подчиненные сделали все возможное

03.10.17 84
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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает себя ответственным за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, но не хочет, чтобы на него и его подчиненных взваливалась вся вина за произошедшее.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK.

Глава Генштаба считает, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должна быть распределена между всеми ответственными за него структурами, исходя из их функционала.

"Я и мои подчиненные готовы нести ответственность, но мы не готовы быть в качестве козла отпущения. Это целый комплекс, и есть ряд силовых структур и органов государственного управления, которые должны были бы отвечать", - считает Муженко.

Также он отметил, что для ведения аргументированной беседы относительно виновников событий в Калиновке необходимо завершить расследование, понять причины и подсчитать последствия.

"Если есть состав уголовного преступления, пусть проводится соответствующее расследование, и доказывают вину конкретного лица. После этого я готов нести ответственность, уголовную или административную. Я чувствую ответственность, но не чувствую вины ни за собой, ни за подчиненными. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, кое-чего не успели", - заявил Муженко.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ

Также народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов  также заявил, что ответственность за взрывы на складах боеприпасов несет в том числе и начальник Генштаба.

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