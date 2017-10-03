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Главная » Страна » В Украину едут литовские драгуны-инструкторы

В Украину едут литовские драгуны-инструкторы

В Украину едут литовские драгуны-инструкторы
Литовский военный инструктор / Фото: ru.delfi.lt

Литовцы будут два месяца работать с украинскими военными на Яворовском полигоне

03.10.17 46
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3 октября для участия в военно-учебной операции в Украине отбыла группа литовских военных инструкторов из батальона драгун в Клайпеде. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Это уже вторая группа военных, состоящая из представителей батальона.

"В этом году мы больше будем ориентироваться на совершенствование работы украинских инструкторов, на наблюдении и анализе их действий, на совершаемые ими ошибки, а не на самом их обучении", – сказал старший капитан группы Викторас Буйва.

В течение двух месяцев на полигоне Яворов литовские военные будут учить украинцев планировать операции, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Напомним, литовские военные инструкторы с августа 2015 года участвуют в подготовке украинских военных. Они не принимают участия в боевых действиях в Украине. Военно-учебная операция нацелена на обучение бойцов вооруженных сил Украины.

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