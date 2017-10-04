В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар

Киевский городской совет намерен переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект. Об этом говорится в повестке заседания Киевсовета, назначенного на 5 октября.

Согласно проекту решения, проспекту Победы предлагается вернуть историческое название – Брест-Литовский.

Общественные обсуждения переименования проходили на сайте Киевгорадминистрации в период с 16 ноября 2016 до 16 января 2017 года. Участие в голосовании приняли 1 172 человека. Из них 810 граждан (69%) поддержали переименование проспекта Победы, остальные – высказались против.

Проспект Победы известен с первой половины ХIХ века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца ХIХ века, с начала его застройки, он имел название Брест-Литовское шоссе, с 1964 года – Брест-Литовский проспект. Современное название проспекту было присвоено в 1985 году.

Также бульвар Дружбы народов, пролегающий от железнодорожного путепровода до моста Патона, предлагается назвать именем основателя украинского национализма Николая Михновского.

Кроме того, на голосование вынесено переименование проспекта Героев Сталинграда в Оболонском районе в проспект имени украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка, автора песен "Водограя" и "Червоной Руты". При общественном обсуждении переименование получило 737 голосов "за" и 765 голосов "против", однако половина голосов против переименования не были учтены из-за признания их фальшивыми.

Также планируется переименовать улицу Маршала Тимошенко в Оболонском районе в улицу поэта Николая Кагарлицкого, улицу Московскую – в улицу имени участника АТО Дмитрия Годзенко.