"Я вас не боюсь!" Как Рада пыталась принять законы о Донбассе

К блокированию президиума и трибуны коалиция просто не была готова

"На место сели! Сели на место! Я вас не боюсь!" - призывала коллег первый вице-спикер Ирина Геращенко. Но депутаты от "Самопомочи", "Батькивщины", "Свободы" и другие противники законов о Донбассе продолжали блокировать президиум. Туда же подтянулись и их оппоненты из Блока Порошенко и "Народного фронта". Дальше были небольшая потасовка, вырванные микрофоны, угрозы и обвинения, бесплодные консультации и закрытие заседания. Судьба "донбасских" законов осталась неопределенной.

Такого сценария, похоже, никто не ожидал. Казалось, что парламент спокойно проголосует за два резонансных закона, их сторонники и противники на камеры похлопают и посвистят, а потом отправятся на вечерние телеэфиры объяснять каждый свою позицию. Но на этот раз случилось по-другому.

Весь пленарный день четверга продолжалась подготовка к рассмотрению двух законов по Донбассу – о реинтеграции (который в кулуарах назвали "длинным" - 15 страниц) и о продлении особого статуса ("короткий" - 2 страницы). В первом предусматривалось закрепление за РФ статуса страны-агрессора, признание оккупации Москвой территории ОРДЛО, создание единого оперативного штаба, легализацию Минских соглашений и т. д. Во втором речь шла о продлении особого статуса Донбасса еще на один год.

С самого утра на заседание фракции БПП прибыл лично президент Петр Порошенко. Вместе с замглавы своей администрации Константином Елисеевым и Ириной Геращенко он в очередной раз объяснял депутатам всю важность голосования за два законопроекта.

Главные аргументы:

РФ признается агрессором и оккупантом, с Украины снимается ответственность за ситуацию на оккупированных территориях, теперь ее будет нести Россия;

Создаются легальные основания для применения Вооруженных сил Украины на Донбассе, на смену антитеррористической операции, руководимой СБУ, придет "самооборона от агрессии" под общим руководством военных, что куда актуальнее и эффективнее;

На Украину оказывают сильное давление страны Запада, требующие принятия законов, мы не можем рисковать потерей их поддержки;

Укрепятся переговорные позиции наших дипломатов, санкции против России будут работать и дальше, откроется путь к введению на Донбасс миротворческой миссии.

При этом у главных партнеров БПП, Народного фронта, были претензии и к "короткому", и к "длинному" законопроекту. В частности, "фронтовики" не были согласны с тем, что в законодательстве Украины в принципе появится отсылка к Минским соглашениям. "Минские соглашения – это непонятно что, это не международный документ, это вообще не документ. Мы не можем вносить такое в наше законодательство, тем более, его Захарченко и Плотницкий подписывали", - сказал Фокусу один из депутатов от НФ.

"Вся эта история с законами по Донбассу затеялась ради продления на год закона про особый статус"

Второе замечание – уже к законопроекту об особом статусе. Во Фронте потребовали прописать отдельным пунктом, что особый статус может вступить в силу только после того, как с территории ОРДЛО будут выведены российские войска, наемники, добровольцы и военная техника.

Формально эта правка не имеет никакого смысла. Нормы о выведении войск с 2015 года содержатся в самом теле закона об особом статусе, и тоже обязательны. Но смысл правки в том, что ею объясняется принятие закона об особом статусе перед избирателем. Ведь одно дело втолковывать, что особый статус не может наступить до проведения выборов в ОРДЛО, для которых в свою очередь требуется уход иностранных войск из Украины. А другое – сразу показать на пункт закона, где почти прямо говорится: нет вывода войск – нет особого статуса.

Поскольку эта правка является пустой формальностью, в БПП сразу же согласились – и спустя несколько часов в Раде зарегистрировали обновленный "короткий" проект по Донбассу.

С "длинным" законопроектом проблем, казалось, должно быть еще меньше. Профильный комитет решил рекомендовать его к принятию в первом чтении, а в дальнейшем внести одну поправку – вместо отсылки к Минским соглашениям сослаться на резолюции Совбеза ООН, "принятые в связи с российской военной агрессией". Речь идет о резолюции от 17 февраля 2015 года, в которой одобряются "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", так называемый Минск-2. Таким образом, удалось бы избежать упоминания термина "минские соглашения" в законодательстве Украины, хотя там появилась бы резолюция ООН, эти соглашения одобряющая.

В целом, по словам представителей коалиции, ситуация выглядела так: главное – продлить на год действие закона об особом статусе, без этого у нас могут возникнуть дипломатические проблемы с западными союзниками. А вот принятие "длинного" законопроекта далеко не так критично, хотя и в нем есть ряд правильных идей вроде статуса России как страны-агрессора. Но ни одна из них не является по-настоящему революционной и способной поменять ситуацию на востоке Украины. "Вся эта история с законами по Донбассу затеялась ради продления на год закона про особый статус", - заявил Фокусу один из депутатов от НФ.

Пока в Раде возились с формулировками, под ее стенами собрались несколько сот активистов "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" с требованиями не принимать оба законопроекта. Скоро стоять под дождем правым надоело, и члены Нацкорпуса прошли один квартал к офису лидера "Партии 5.10" Геннадия Балашова, разбили стоявшую там статую коровы и немного потолкались с полицией. Вернулись к Раде они уже ближе к вечеру, когда депутаты наконец-то начали рассматривать многострадальные "донбасские" законы. С третьей попытки спикер Андрей Парубий обеспечил рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре.

Представлял "длинный" законопроект секретарь СНБО Александр Турчинов, давненько не выступавший публично с высоких трибун. "Предложенный законопроект имеет стратегическое значение для нашей страны!" - убеждал он депутатов. Выступавшая за ним вице-спикер Оксана Сыроид уделила много времени Черноморскому флоту РФ и Будапештскому меморандуму, а еще один оппозиционер, свободовец Андрей Ильенко, выразился предельно прямо: "Минские соглашения – это превращение Украины в руины".

Сторонники и противники законов сформулировали для себя пакет аргументов и контраргументов и хаотически повторяют их, даже не пытаясь наладить конструктивный диалог

Голосование за "длинный" законопроект было все ближе, но во время выступления главы фракции НФ Максима Бурбака депутаты из Самопомочи со своими коллегами из "патриотической оппозиции" заблокировали трибуну. Коалиция к такому явно готова не была.

"Мы просто расслабились. А что? Голоса смогли найти, все в обычном режиме рассматриваем, скоро будем принимать, все в порядке. Не ждали, что пойдут блокировать", - сказал собеседник Фокуса из фракции БПП.

Андрей Парубий объявил перерыв для консультаций с главами фракций.

Тем временем активизировались пикетирующие Раду националисты. Они публично объявили, что при попытке коалиции силой разблокировать трибуну сразу пойдут на штурм Рады. И хотя их шансы на успех выглядели ничтожными, ведь силовиков под парламентом было больше в разы, драка все равно была бы масштабной. Вроде той, которая произошла 31 августа 2015-го, когда под Радой взорвалась граната. В этот раз до столкновения не дошло.

Спустя полтора часа Парубий вернулся и закрыл заседание. Трибуна и президиум парламента остались заблокированными, оппозиция радовалась тактической победе.

На вечерних консультациях найти общий язык по теме Донбасса власть и оппозиция так и не смогли, обвинив друг друга в нежелании идти на уступки.

В целом, парламентская дискуссия о законах о Донбассе в последние дни выглядит примерно так:

- Почему вы не хотите признавать Россию страной-агрессором?

- А вы почему легитимируете антиукраинские Минские соглашения и боевиков, которые их подписали?

- Значит, вы против продления антироссийских санкций?

- Нет, мы не хотим на территории Украины никакой "народной милиции" из боевиков.

- Вы агенты Кремля!

- Нет, это вы агенты Кремля!

Оба лагеря, и сторонники, и противники законов сформулировали для себя пакет аргументов и контраргументов и хаотически повторяют их, даже не пытаясь наладить конструктивный диалог. Одни говорят о миротворцах, другие – о торговле с ОРДЛО, третьи – о санкциях против РФ, четвертые – об амнистии боевиков. Как в этом случае можно сблизить их позиции, найти компромисс и выйти из конфликта политическим путем – непонятно.

А вечером четверга в Раду опять приехал Порошенко и снова встретился с членами своей именной фракции. Президент настроил их на то, что проголосовать законы по Донбассу надо будет уже в эту пятницу. Как этого добьется власть, увидим очень скоро. Порошенко сказал, что методы у него есть.