Волкер высказался по особому статусу оккупированного Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает принятие в первом чтении закона о продлении на год особого статуса отдельных районов Донбасса тяжелым шагом Украины к миру.

Об этом американский дипломат сообщил в Twitter.

"Продление специального статуса демонстрирует, что Украина предпринимает трудные шаги к миру. Надеюсь, что Россия теперь будет действовать, чтобы установить мир – пора завершить этот конфликт", – написал Уокер.

Special status extension shows #Ukraine taking tough steps for peace. Hope #Russia now acts to make peace - time to end conflict. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 октября 2017 г.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", где предлагается изложить статью 1 данного закона в такой редакции: "Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, деревни, которые определяются решением Верховной Рады Украины".

В то же время после доработки устанавливается, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины.