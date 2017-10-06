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Волкер высказался по особому статусу оккупированного Донбасса

Волкер высказался по особому статусу оккупированного Донбасса
Курт Волкер / Фото: kyivpost.com

Спецпредставитель Госдепа выразил надежду, что РФ начнет действовать для установления мира

06.10.17 84
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает принятие в первом чтении закона о продлении на год особого статуса отдельных районов Донбасса тяжелым шагом Украины к миру.

Об этом американский дипломат сообщил в Twitter.

"Продление специального статуса демонстрирует, что Украина предпринимает трудные шаги к миру. Надеюсь, что Россия теперь будет действовать, чтобы установить мир – пора завершить этот конфликт", – написал Уокер.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", где предлагается изложить статью 1 данного закона в такой редакции: "Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, деревни, которые определяются решением Верховной Рады Украины".

В то же время после доработки устанавливается, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины.

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