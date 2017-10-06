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Главная » Страна » В Киеве дети отравились бесплатным майонезом на промо-акции

В Киеве дети отравились бесплатным майонезом на промо-акции

В Киеве дети отравились бесплатным майонезом на промо-акции
Фото из открытых источников

В результате употребления сомнительной продукции пострадали не менее 7 детей

06.10.17 63
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В Киеве не менее семерых несовершеннолетних отравились майонезом, который в рамках промо-акции раздавали возле станции метро "Шулявская". Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Вчера, 5 октября, около 12:00 поступила информация о том, что возле станции метро "Шулявская" неизвестные в рамках промо-акции раздают бесплатный майонез, качество которого вызывает сомнение.

"На месте происшествия 21-летний киевлянин рассказал, что примерно с 09:00 неизвестная проводила промо-акцию и бесплатно раздавала флаеры и пачки майонеза со вкусом сыра. Также мужчина предоставил правоохранителям одну пачку майонеза и несколько флаеров, которые приобщены к собранным материалам", – говорится в сообщении.

По данным полиции, после 13:30 от медицинских работников поступили сообщения о том, что в инфекционное отделение больницы поступили семь детей с предварительным диагнозом – кишечная инфекция. По данному факту открыто уголовное дело.

Пятеро учеников киевского колледжа рассказали полицейским, что около 09:00, когда они направлялись в учебное заведение, возле станции метро "Шулявская" проходила промо-акция, и они получили пачки майонеза. После употребления бесплатной продукции дети почувствовали ухудшение самочувствия. В настоящее время их состояние удовлетворительное, стационарное лечение никто из них не проходит.

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