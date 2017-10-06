Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3

Существенно возросшие тарифы на услуги ЖКХ, растущие как на дрожжах цены, пропавшие в обанкротившихся банках сбережения миллионов вкладчиков, девальвация гривны... Перечень проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, можно продолжать и продолжать. Однако, несмотря на множество предпосылок для общественных протестов, массовых волнений в стране не предвидится. Впрочем, даже если гипотетически предположить, что завтра на Майдан выйдут миллионы, у власти воюющей страны есть железное оправдание: это всё "рука Кремля".

Действительно, агрессия России является одним из ключевых факторов, который сдерживает украинцев от активных действий. Люди интуитивно ощущают, что следующий протестный всплеск может привести к развалу государства, ведь третий инсульт, как известно, переживают крайне редко. О социальных настроениях в Украине Фокусу рассказал замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

Как вы оцениваете общий уровень напряжения в обществе?

— НАН Украины в июле проводила исследование, в котором было очень много вопросов, посвящённых именно этой проблеме. Поскольку мы изучаем общественные настроения, а не атмосферу в обществе с точки зрения того, как люди воспринимают политические элиты, то по сравнению с прошлым годом общий протестный потенциал даже немножко снизился.

Чем это объясняется, ведь предпосылок для массовых протестов более чем достаточно?

— Это объяснятся тем, что появился ряд серьёзных факторов, которые сдерживают людей от резких шагов.

Первый фактор — интуитивное ощущение того, что следующий всплеск агрессии в обществе может привести к развалу государства. Второй фактор заключается в осознании людьми того факта, что улучшения могут быть только медленными и постепенными, а ухудшение — быстрым и бесконечным. В яму можно падать очень долго и очень быстро, а подниматься в гору — долго и тяжело. Третий фактор — это, безусловно, война. Люди понимают, что страна находится в противостоянии с большим, озабоченным своим имперским прошлым государством. Украинцы прекрасно осознают, что сегодня существует угроза вступить в полномасштабную войну с этой, прямо скажем, не совсем адекватной страной.

А фактор общей усталости, какова его сдерживающая роль?

"Политики любого уровня могут быть абсолютно тупыми и бессмысленными людьми, но они кожей чувствуют, что и когда могут сделать люди для улучшения их политического положения"

— Довольно серьёзная. Люди очень устали за три года этих тяжёлых испытаний. Сейчас вопрос выживания выходит на первое место, а любые другие виды активности от этого отвлекают. Кстати, согласно одной из теорий, революции происходят не тогда, когда происходит заметное ухудшение ситуации, а наоборот, когда начинается очень заметный подъём.

И чем объясняется этот парадокс?

— Многие люди очень болезненно воспринимают подъём. Они думают, что общий подъём существенно улучшит их личное благосостояние, а этого не происходит. Отсюда у них возникает ощущение личной отделённости, что и толкает их на протестные акции.

Политики сегодня ощущают пульс общественных настроений и пользуются этим?

— Пользуются, конечно, иначе это не политики, а случайные люди. Политики любого уровня могут быть абсолютно тупыми и бессмысленными людьми, но они кожей чувствуют, что и когда могут сделать люди для улучшения их политического положения.

Какова на ваш взгляд вероятность нового Майдана?

— Вероятность нового Майдана и всякого рода агрессивных уличных выступлений достаточно велика, ведь в нём может быть заинтересована значительная часть политической элиты. И вот это, пожалуй, даже более мощный фактор вероятности Майдана-3, чем общественные настроения.

То есть, если политики начнут активно использовать всё то, что накопилось в сознании людей, то роль сдерживающих факторов полностью нивелируется?

— Именно так. В таком случае, вне всякого сомнения, вероятность массовых протестных акций существенно повысится. Я эту вероятность оценивал на шесть баллов из десяти ещё в конце весны и сейчас от своих слов не отказываюсь. Это значит, что вероятность массовых выступлений чуть более высокая, чем вероятность того, что они не состоятся осенью-зимой или же весной следующего года. Тем более что есть признаки расслоения и конфронтации элит, а это такой фактор, который на весах оценки вероятности равен всему тому, что есть в массовом сознании.

Не девальвировалась ли на сегодняшний день сама идея Майдана?

— Естественно, девальвировалась. Очень высока цена любых массовых выступлений, которые приводят к смене власти. Люди очень болезненно это всё переживают. Другое дело — историческая оценка этих событий с точки зрения дальней перспективы. Но дело в том, что очень многие живут не далекой перспективой, а сегодняшним днём. За исключением разве что политиков, которые могут позволить себе думать о далёком будущем, поскольку очень хорошо обеспечены.

Надо отметить, что чувство разочарования в обществе очень сильно. Одних людей, склонных к решительным и даже радикальным действиям, это толкает на новые протесты, но большинство это сдерживает: "Я уже и так столько потерял, зачем опять куда-то лезть?"