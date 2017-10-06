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Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3
Фото: glavcom.ua

Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3

Замдиректора института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха о том, что может послужить детонатором новых массовых протестов

Наталия Ромашова - 06.10.17 98
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Существенно возросшие тарифы на услуги ЖКХ, растущие как на дрожжах цены, пропавшие в обанкротившихся банках сбережения миллионов вкладчиков, девальвация гривны... Перечень проблем, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы, можно продолжать и продолжать. Однако, несмотря на множество предпосылок для общественных протестов, массовых волнений в стране не предвидится. Впрочем, даже если гипотетически предположить, что завтра на Майдан выйдут миллионы, у власти воюющей страны есть железное оправдание: это всё "рука Кремля".

Действительно, агрессия России является одним из ключевых факторов, который сдерживает украинцев от активных действий. Люди интуитивно ощущают, что следующий протестный всплеск может привести к развалу государства, ведь третий инсульт, как известно, переживают крайне редко. О социальных настроениях в Украине Фокусу рассказал замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

Как вы оцениваете общий уровень напряжения в обществе?

— НАН Украины в июле проводила исследование, в котором было очень много вопросов, посвящённых именно этой проблеме. Поскольку мы изучаем общественные настроения, а не атмосферу в обществе с точки зрения того, как люди воспринимают политические элиты, то по сравнению с прошлым годом общий протестный потенциал даже немножко снизился.

Чем это объясняется, ведь предпосылок для массовых протестов более чем достаточно?

Это объяснятся тем, что появился ряд серьёзных факторов, которые сдерживают людей от резких шагов.

Первый фактор — интуитивное ощущение того, что следующий всплеск агрессии в обществе может привести к развалу государства. Второй фактор заключается в осознании людьми того факта, что улучшения могут быть только медленными и постепенными, а ухудшение — быстрым и бесконечным. В яму можно падать очень долго и очень быстро, а подниматься в гору — долго и тяжело. Третий фактор — это, безусловно, война. Люди понимают, что страна находится в противостоянии с большим, озабоченным своим имперским прошлым государством. Украинцы прекрасно осознают, что сегодня существует угроза вступить в полномасштабную войну с этой, прямо скажем, не совсем адекватной страной.

А фактор общей усталости, какова его сдерживающая роль?

"Политики любого уровня могут быть абсолютно тупыми и бессмысленными людьми, но они кожей чувствуют, что и когда могут сделать люди для улучшения их политического положения"

— Довольно серьёзная. Люди очень устали за три года этих тяжёлых испытаний. Сейчас вопрос выживания выходит на первое место, а любые другие виды активности от этого отвлекают. Кстати, согласно одной из теорий, революции происходят не тогда, когда происходит заметное ухудшение ситуации, а наоборот, когда начинается очень заметный подъём.

И чем объясняется этот парадокс?

— Многие люди очень болезненно воспринимают подъём. Они думают, что общий подъём существенно улучшит их личное благосостояние, а этого не происходит. Отсюда у них возникает ощущение личной отделённости, что и толкает их на протестные акции.

Политики сегодня ощущают пульс общественных настроений и пользуются этим?

— Пользуются, конечно, иначе это не политики, а случайные люди. Политики любого уровня могут быть абсолютно тупыми и бессмысленными людьми, но они кожей чувствуют, что и когда могут сделать люди для улучшения их политического положения.

Какова на ваш взгляд вероятность нового Майдана?

— Вероятность нового Майдана и всякого рода агрессивных уличных выступлений достаточно велика, ведь в нём может быть заинтересована значительная часть политической элиты. И вот это, пожалуй, даже более мощный фактор вероятности Майдана-3, чем общественные настроения.

То есть, если политики начнут активно использовать всё то, что накопилось в сознании людей, то роль сдерживающих факторов полностью нивелируется?

— Именно так. В таком случае, вне всякого сомнения, вероятность массовых протестных акций существенно повысится. Я эту вероятность оценивал на шесть баллов из десяти ещё в конце весны и сейчас от своих слов не отказываюсь. Это значит, что вероятность массовых выступлений чуть более высокая, чем вероятность того, что они не состоятся осенью-зимой или же весной следующего года. Тем более что есть признаки расслоения и конфронтации элит, а это такой фактор, который на весах оценки вероятности равен всему тому, что есть в массовом сознании.

Не девальвировалась ли на сегодняшний день сама идея Майдана?

— Естественно, девальвировалась. Очень высока цена любых массовых выступлений, которые приводят к смене власти. Люди очень болезненно это всё переживают. Другое дело — историческая оценка этих событий с точки зрения дальней перспективы. Но дело в том, что очень многие живут не далекой перспективой, а сегодняшним днём. За исключением разве что политиков, которые могут позволить себе думать о далёком будущем, поскольку очень хорошо обеспечены.

Надо отметить, что чувство разочарования в обществе очень сильно. Одних людей, склонных к решительным и даже радикальным действиям, это толкает на новые протесты, но большинство это сдерживает: "Я уже и так столько потерял, зачем опять куда-то лезть?"

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