Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа

Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа

Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа
Фото из открытых источников

Согласно этой формуле цена останется неизменной до июля 2018 года

07.10.17 273
000

Украина на следующей неделе предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.

Согласно этой формуле цена останется неизменной до июля 2018 года, пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНИАН.

Если во время встречи в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и представители МВФ не договорятся, то, по данным агентства, у Украины будет два варианта. Первый - выполнять требования Фонда. Второй вариант, как сказал собеседник агентства, будет "сказать, что мы можем жить без МВФ", принять политическое решение и не обращать внимание на сотрудничество с Фондом.

Устойчивое ценообразование на газ и реформа пенсионной системы является одним из условий выделения Украине долгосрочного кредитного транша от МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

Согласно новому предложению украинского правительства, цена на газ вырастет на 4,8%, повышение же, предлагаемое в рамках сотрудничества с МВФ, составляет 17,6%. Таким образом, новая формула, которую украинская сторона собирается предложить МВФ, позволит избежать роста цен на газ на 15%.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В жилом доме Киева прогремел взрывУкргаздобыча хочет добывать газ на шельфе Черного моряКоммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3810
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25789
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2897
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10604
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3982
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4527
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5581
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3790
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30551
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1472
  1. Людей в Москве и Подмосковье эвакуируют тысячами 4241 / 4871
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 2175 / 2818
  3. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 2066 / 2264
  4. Шакира и Жерар Пике расстались 1982 / 2334
  5. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 1875 / 2103
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1717 / 56127
  7. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 1463 / 1582
  8. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 1336 / 8863
  9. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 1247 / 1426
  10. Сталина убили в Мексике 1158 / 1367
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 21 / 2818
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 18 / 80079
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 25789
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 8 / 2103
  5. Войны памяти. От Украины до Австралии 8 / 846
  6. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 7 / 5035
  7. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 7 / 1426
  8. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 6 / 1582
  9. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 5 / 10604
  10. Больше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос 5 / 125
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.