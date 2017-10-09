В Киеве стартовал отопительный сезон

Сегодня в Киеве начался отопительный сезон, к отоплению уже подключают первоочередные объекты инфраструктуры.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга по подготовке к отопительному сезону, сообщает Зеркало недели.

По его словам, сначала отопление включат в школах, садах и других учреждениях социальной сферы. На это примерно уйдет 4-5 дней.

После этого начнется планирование подключения к отоплению жилых домов Киева.

"Напомню, подключение жилых домов в соответствии с действующим законодательством происходит после того, как среднесуточная температура в течение трех дней подряд будет менее 8 градусов", - сказал он.

Напомним, Гройсман обещает достойно пройти зиму.