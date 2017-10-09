Муженко могут допросить по делу о взрывах в Калиновке

Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает проведение допроса начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко по делу о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает 112 Украина.

"Думаю, допрос господина Муженко по этому поводу также будет, но это определяет сам следователь, они уже во время моей каденции на этом посту привыкли, что спрашивать об этом ни у кого не надо", - прокомментировал генпрокурор.

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Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ.

Также народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов также заявил, что ответственность за взрывы на складах боеприпасов несет в том числе и начальник Генштаба.