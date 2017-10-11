Системные репрессии превратили оккупированный Крым в "остров несвободы", - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что системные репрессии российских оккупационных властей превратили Крымский полуостров в "остров несвободы и землю страха".

Об этом Порошенко сказал во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха", - заявил президент.

По словам Порошенко, в оккупированном Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины.

Порошенко рассказал, что каждый в Крыму, кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой преследований, пыток и внесудебных казней.

"Каждый (в оккупированном Крыму – ред.), кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения", - отметил президент Украины.

Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Страсбурге.