СБУ: Боевики платят от $60 за слежку и от $15 тыс. - за теракт

За убийство чиновников топ-уровня сепаратисты готовы выложить до $90 тыс.

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге назвал расценки боевиков за выполнение разных разведывательных и диверсионных задач. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, согласно данным СБУ, за наблюдение за зданиями и сотрудниками СБУ, ВСУ, МВД Украины на протяжении 5-10 дней предлагается вознаграждение в $60-100 в сутки, а за наблюдение за чиновниками высшего уровня (в течение 7-14 дней) - уже $100-150 в сутки.

За наблюдение и оценку обстановки в воинских частях в течение 5-14 дней боевики готовы платить по $60-100 в сутки.

Ликвидация чиновников высшего уровня оценивается в сумму до $90 тыс., а террористические акты в воинских частях - $15-55 тыс.

Напомним, сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале Мариуполя.