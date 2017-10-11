Арьев прокомментировал принятие резолюции ПАСЕ, позволяющей снять санкции с РФ

Документы с общими вопросами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретными

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев надеется, что следствием утвержденной Ассамблеей резолюции не станет отмена санкций против делегации Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ПАСЕ приняли одну не очень приятную резолюцию, которая в теории может открыть дорогу к изменениям в регламент, чтобы вернуть РФ. А может и не открыть. Но мы, грузины и северные страны были против", – написал Арьев.

Речь идет об одобренной ПАСЕ резолюции, которая имеет целью снятие политических санкций из Российской Федерации.

По словам Арьева, резолюция прошла лишь потому, что документы с общими вопросами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой.

"И если в будущем делегатам предложат утвердить механизм, который станет реальной дорожной картой для безаппеляционного возвращения РФ, то это в ПАСЕ будет воспринято совсем-совсем иначе. Ну и в политкоме (Алексей) Гончаренко и (Павел) Унгурян провели поправку, в которой привлечение к совместной работе в Ассамблее должно базироваться на обязанностях и выполнении резолюций. А РФ пока ни одной не выполнила ", – заявил он.

"Единственным механизмом возврата РФ является изменение в регламент. Вполне конкретные изменения, не общие фразы. И до сих пор об этом речь не шла", – добавил Арьев.