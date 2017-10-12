В зоне АТО 41 раз обстреляны позиции украинских военнослужащих

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции возле Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Из пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Песков. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, террористы использовали пулеметы неподалеку Зайцево и Невельского.

На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов вели огонь по укреплениям сил АТО возле Марьинки, Водяного, Широкино, вооружение БМП применяли в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении возле Крымского боевики обстреляли украинские позиции из вооружения танка, минометов калибра 82 миллиметра, противотанковых гранатометов. Из пехотного вооружения были обстреляны позиции сил АТО на подступах к Новоалександровке.