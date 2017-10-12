Заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета. Об этом сообщает Громадське.
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Цілодобовий домашній арешт та електронний браслет — заступнику міністра оборони Павловському обрали запобіжний захід pic.twitter.com/qeVb28ewKR— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 октября 2017 г.
Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.
Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.
Министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного.