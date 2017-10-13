Оккупационный суд арестовал шестерых крымских татар

Задержанных обвиняют в членстве в организации "Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал шестерых задержанных в Бахчисарае крымских татар. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Киевский районный суд" Симферополя 12 октября избрал меру пресечения задержанным 11 октября 2017 года шести жителям Бахчисарая в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

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По информации адвоката Джемиля Темишева, суд не удовлетворил ходатайство защиты избрать для задержанных более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 11 октября в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски. В результате были задержаны шесть человек, которых обвинили в членстве в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.