Минюст рапортует о снижении количества рейдерских атак

В течение 2017 года Министерство юстиции Украины зафиксировало лишь около 20 фактов рейдерских атак на бизнес

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью "Комментарии.UA".

"Около 20 фактов рейдерских атак мы зафиксировали в этом году. Если сравнивать с предыдущими десятилетиями, когда фиксировали около 3 тысяч попыток захвата в год, это очень мало", - заявил Петренко.

Он отметил, что положительная тенденция началась после того, как в конце прошлого года был принят специальный антирейдерский закон.

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"Одно из уголовных производств в настоящее время находится в правоохранительных органах, еще в отношении одного уголовного производства обвинительный акт был направлен в суд. Хочу отметить, что еще до 2016 года в Украине не было ответственности за рейдерство как таковое", - сказал министр юстиции.

По его словам, особое внимание Минюст уделяет борьбе с аграрным рейдерством.

Петренко напомнил, что по его инициативе по всей стране были созданы антирейдерские аграрные штабы, куда вошли представители органов юстиции, местной власти и правоохранительных органов.

"За 2 месяца их работы были предупреждены несколько сотен конфликтных ситуаций и попыток захватов. Против нарушителей возбуждено 11 уголовных дел", - добавил Петренко.

Напомним, Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине.