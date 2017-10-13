В Украине статус участника боевых действий получили более 300 тыс. бойцов АТО, государственные награды получили свыше 16,7 военных, звание "Героя Украины" – 45.
Об этом во время церемонии вручения государственных наград украинским военнослужащим 13 октября заявил президент Петр Порошенко, сообщает "112 Украина".
"Более 300 тыс. украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственно участники боевых действий, участники обороны Украины от России получили статус участника боевых действий", – отметил он.
По его словам, более 16 тыс. 700 военнослужащих удостоены государственных наград.
"К сожалению, 2 тыс. 700 из них – посмертно. Звание "Героя Украины" присвоено 45 украинским рыцарям, из которых 27 – посмертно", – подчеркнул президент.
Напомним, Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу.