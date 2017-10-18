Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает главы государства.
"Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
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Ранее президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине".