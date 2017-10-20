Винницкий мэр ответил Путину по вопросу памятника Петлюре

На слова президента России Владимира Путина об установлении в Виннице памятника Семену Петлюре, который, по его мнению, был человеком "нацистских взглядов", ответил винницкий мэр Сергей Моргунов.

Свой комментарий градоначальник выложил в своем Facebook.

"Сегодня прочитал, как президент государства-агрессора, которое развязало против Украины гибридную войну, Владимир Путин, бурно отреагировал на установленный в Виннице памятник Главе Директории, Главному Атаману войск УНР Симону Петлюре... Наш народ сто лет тому назад очень тяжело боролся за независимость и, к величайшему сожалению, тогда ее не получил. А мы должны знать свою историю и не повторять ее ошибок", – считает он.

По словам Моргунова, особенно важно помнить об ошибках прошлого именно сейчас, "когда та же страна ведет гибридную войну на украинском востоке"...

"И не российской власти указывать украинским городам и общинам, как чтить своих героев", – написал он.

Отметим, в своем вчерашнем выступлении на Валдайском форуме Путин заявил, что открывает памятники правительство, а не народ Украины.

Напомним, первый в Украине памятник Симону Петлюре открыли в Виннице.