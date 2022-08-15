Боремся вместе: Зеленский поздравил Польшу с днем Вооруженных сил (видео)

Украинцы и поляки, по словам главы государства, достигли исторического согласия по главному вопросу – о свободе. Поляки помогают ВСУ защищаться от российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский в день Войска Польского пожелал скорейшей победы над врагом. Об этом он сказал в поздравлении, которое опубликовано в Telegram.

Глава государства поблагодарил поляков и польскую армию за помощь в защите Украины от российских агрессоров.

"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколения вперед", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинцы и поляки борются вместе за свободу и обязательно будут праздновать общую победу.

"Спасибо за вашу историческую поддержку. Сердечно поздравляю вас от всего сердца желаю одного: скорейшей победы. Слава Польше! Слава Украине!" — заключил президент.

День Войска Польского – что это за праздник?

День Войска Польского празднуют 15 августа с 1992 года в честь победы над Красной Армией в Варшавской битве в 1920 году. В Варшаве в этот день проходит военный парад и памятные мероприятия.

[ + – ] В день Войска Польского в Варшаве устраивают военный парад и памятные мероприятия

Варшавская битва сохранила независимость Польши и не позволила большевикам пойти далее в Европу. Началом войны считают операцию "Висла", которую начал глава СССР Владимир Ленин 18 ноября 1918 года.

С 13 по 15 августа 1920 года в районе Варшавы началась решающая фаза Варшавской битвы. Верховный командующий польских Вооруженных Сил Юзеф Пилсудский разработал план, по которому контрнаступление армии Польши заставило войска Красной армии отступить.

Союзниками поляков в борьбе с большевиками выступили войска УНР во главе с Симоном Петлюрой.

Напомним, что Польша решила работать над процессом отказа россиянам в выдаче виз. Польские дипломаты уже несколько недель говорят об этом с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии.

В Польшу выехали вместе с семьями примерно 800 тысяч украинских детей школьного возраста. Польские школы 1 сентября смогут принять до 300 тысяч украинских детей, остальные пройдут обучение в украинских школах он-лайн.

Польский экономический институт ранее подсчитал размер материальной помощи, которую получили украинские беженцы в Польше. Поляки выделили украинцам более 2 млрд долларов, госрасходы оценили в 3,18 млрд долларов.