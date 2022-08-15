Боремося разом: Зеленський привітав Польщу з днем Збройних Сил (відео)

Українці та поляки, за словами глави держави, досягли історичної згоди щодо головного питання — про свободу. Поляки допомагають ЗСУ захищатись від російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський у день Війська Польського побажав якнайшвидшої перемоги над ворогом. Про це він сказав у привітанні, опублікованому в Telegram.

Глава держави подякував полякам та польській армії за допомогу у захисті України від російських агресорів.

"Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди щодо головного питання для українців та поляків. Це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав — на покоління вперед", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українці та поляки борються разом за свободу і обов'язково святкуватимуть спільну перемогу.

"Дякую за вашу історичну підтримку. Сердечно вітаю вас від щирого серця бажаю одного: якнайшвидшої перемоги. Слава Польщі! Слава Україні!" — підсумував президент.

День Війська Польського — що то за свято?

День Війська Польського святкують 15 серпня з 1992 року на честь перемоги над Червоною Армією у Варшавській битві 1920 року. У Варшаві цього дня проходить військовий парад та пам'ятні заходи.

[ + – ] У день Війська Польського у Варшаві влаштовують військовий парад та пам'ятні заходи

Варшавська битва зберегла незалежність Польщі та не дозволила більшовикам піти далі до Європи. Початком війни вважають операцію "Вісла", яку розпочав глава СРСР Володимир Ленін 18 листопада 1918 року.

З 13 по 15 серпня 1920 року у районі Варшави розпочалася вирішальна фаза Варшавської битви. Верховний командувач польських Збройних Сил Юзеф Пілсудський розробив план, за яким контрнаступ армії Польщі змусив війська Червоної армії відступити.

Союзниками поляків у боротьбі з більшовиками виступили війська УНР на чолі із Симоном Петлюрою.

Нагадаємо, що Польща вирішила працювати над процесом відмови росіянам у видачі віз. Польські дипломати вже кілька тижнів говорять про це з колегами з Литви, Латвії, Естонії, Чехії та Словаччини.

До Польщі виїхали разом із сім'ями приблизно 800 тисяч українських дітей шкільного віку. Польські школи 1 вересня матимуть змогу прийняти до 300 тисяч українських дітей, решта пройдуть навчання в українських школах онлайн.

Польський економічний інститут раніше підрахував розмір матеріальної допомоги, яку отримали українські біженці у Польщі. Поляки виділили українцям понад 2 млрд доларів, держвитрати оцінили у 3,18 млрд доларів.