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<span class="label red">Видео</span> Сутки в зоне АТО прошли без потерь
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация на Донбассе

Видео Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Террористы 24 раза нарушили перемирие

21.10.17 33
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В конце минувших суток в районе проведения АТО противник продолжил обстреливать украинские позиции. Однако, если днем ​​горячее было на Донецком направлении, то после 18 часов активность врага сместилась на Мариупольское и Луганское направление.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз асимметрично отвечали врагу.

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-миллиметрового миномета попал наш опорный пункт недалеку Катериновки. А из противотанковых гранатометов оккупанты били неподалеку Попасной.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные группировки дважды обстреливали из 120-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов окраины Павлополя. Кроме того, вооружение БМП захватчики применяли у Новотроицкого, а автоматические гранатометы - в районе Водяного.

На Донецком направлении вечером противник трижды бил с пехотного вооружения по нашим защитникам неподалеку Зайцево. А факты использования крупнокалиберного пулемета зафиксированы вблизи Марьинки.

Напомним, с начала "школьного перемирия" на Донбассе число нарушений возросло на 140%.

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