Интерпол отменил розыскной циркуляр россиян по Яценюку, – полиция

Официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины по миру не существует

Международная организация уголовной полиции – Интерпол отменила розыскной циркуляр России в отношении лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Украины.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", – говорится в сообщении.

Таким образом никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

Ранее сообщалось, что 23 декабря экс-премьера Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в Женеве по запросу РФ.

"Через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", – сказала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Напомним, в 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.

Согласно биографии Яценюка, в 1991-1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992-1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.

В сентябре 2017 года россияне обвинили Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье. Российские следователи якобы нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на которой смогли "идентифицировать" Яценюка.