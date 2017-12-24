На акцию пришли около 400 человек

В Киеве на Майдане Независимости несколько сотен противников "маршей за импичмент" Михеила Саакашвили пришли на акцию "Кофе на Крещатике". Об этом сообщает Украинская правда.

Участники акции принесли с собой чай и печенье, общаются.

По оценке Громадського, на акции присутствуют около 400 человек. Среди них есть люди в военной форме.

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Представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию". Однако на них акции, собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.









Фото: Украинская правда, Громадське