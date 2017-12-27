В начале 2018 года у Януковича и Ко конфискуют еще 5 млрд грн, – Луценко

В госбюджете на следующий год заложено 4,7 млрд грн поступлений от спецконфискации

В начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 млрд грн средств, незаконно полученных беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Радио Свобода.

"Надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности тех, кто взял средства и не сможет донести их до людей", – сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что из 22 млрд грн спецконфискованих ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд грн.

"Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить", – отметил Луценко.

В государственном бюджете на 2018 год заложено 4,7 млрд грн поступлений от спецконфискации.

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Напомним, в сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из $200 млн окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.