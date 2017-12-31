АТО: враг провел четыре обстрела в Приазовье

В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал

30 декабря в районе проведения антитеррористической операции, несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не обеспечили режим тишины в полной мере. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

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В Приазовье противник вел огонь по оборонительным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.