В 2017 году транзит газа через Украину установил 7-летний рекорд

В украинских ПХГ хранят газ уже пять европейских компаний

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2017 году достиг рекордного с 2011 года показателя – 93 млрд куб.м, что на 13% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

93 миллиарда кубометров – рекордный показатель со времени запуска "Северного потока" в 2011 году.

В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) уже хранят газ пять европейских компаний благодаря тому, что был открыт режим "таможенного склада", позволяющий трейдерам более 1000 дней хранить природный газ в украинских ПХГ без налогов и таможенных сборов.

Кроме этого, до 54 выросло количество импортеров газа в страну.

Напомним, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, Газпром обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод "Северный поток" (Nord Stream) в обход территории Украины начал поставки газа по двум веткам.

"Северный поток" проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 километров и общей проектной производительностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Проект "Северный поток" реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: Газпром – 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 15,5%, Gasunie и GDF Suez – по 9%.