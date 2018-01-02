3-4 января Климкин и глава МИД Германии посетят Донбасс

Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ и Франции рамках нормандского формата по противодействию российской агрессии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 3-4 января приедет с рабочим визитом в Украину, в рамках которой вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин и Габриэль обсудят противодействие российской агрессии на Донбассе и вопросы двухстороннего сотрудничества.

Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

После переговоров министры вместе отправятся в зону вооруженного конфликта на Донбассе, где побывают у украинских позиций на линии разграничения.

Напомним, 9 декабря 2017-го в Минске прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников министров.