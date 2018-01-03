В Украине продолжают дорожать бензин и дизтопливо

За 2-3 января цены выросли на 0,05-1 грн за литр

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в разных сетях АЗС Украины продолжают расти: за период 2-3 января они выросли на 0,05-1 грн за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.



По информации UPECO, в сети Shell нефтепродукты подорожали на 1,06-1,10 грн за литр до: А-92 – 29,95 грн, А-95 – 30,95 грн, А-95 Премиум – 33,15 грн, ДТ - 28,75 грн и ДТ Премиум – 32,25 грн. На 50 коп. за литр выросли цены на бензины и ДТ в сети АЗС AMIC: А-92 – 29,49 грн, А-95 – 30,49 грн, А-95 Премиум – 31,49 грн, ДТ - 27,99 грн и ДТ Премиум – 28,99 грн.

На 5-30 коп. за литр повысилась стоимость бензинов и ДТ на заправках UPG: А-92 – 27,45 грн, А-95 - 28,45 грн за литр ДТ -25,40 грн.

На 20-70 коп. за литр выросла стоимость топлива на столичных заправках KLO: А-92 – 27,99 грн, А-95 – 28,89 грн, А-95 Премиум – 31,89 грн, ДТ - 27,39 грн и ДТ Премиум – 30,29 грн.

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Подорожание на 10-50 коп. за литр происходило и в региональных сетях: тернопольской "Автотехсервис", кропивницкой "Рур Групп", одесской "Катрал Юг" и других.

Согласно информации UPECO, средняя цена топлива на украинских заправках, таким образом, снова выросла на 7-13 коп за литр до: А-92 – 27,56 грн, А-95 – 28,37 грн, А-95 Премиум – 29,60 грн, ДТ - 26,10 грн и ДТ Премиум – 28,45 грн.