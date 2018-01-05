Генконсульство Беларуси в Одессе закроют

Ведомство должно быть закрыто до 23 февраля

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Как сообщает пресс-служба совета министров Беларуси, дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года, передает УНИАН.

Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства.

Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)" признано утратившим силу.

В дипломатическом представительстве, расположенном в Лермонтовском переулке, подтвердили информацию о его закрытии. Генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе работало в городе с 2011 года.