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Главная » Страна » Дарницкая ТЭЦ в Киеве нарушает нормы обращения с опасными химическими веществами, - Минэкологии

Дарницкая ТЭЦ в Киеве нарушает нормы обращения с опасными химическими веществами, - Минэкологии

Дарницкая ТЭЦ в Киеве нарушает нормы обращения с опасными химическими веществами, - Минэкологии
Дарницкая ТЭЦ / Фото: menr.gov.ua

Это очень опасно для жителей столицы

06.01.18 302
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Дарницкая теплоэлектроцентраль (ООО "Евро-Реконструкция") нарушает природоохранное законодательство в части охраны водных и земельных ресурсов, а также обращения с отходами и опасными химическими веществами. 

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНИАН.

"Так, по результатам инструментально-лабораторного контроля золошлакоотвалов выявлено превышение предельно допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в мелиоканал (река Дарница, бассейн Каневского водохранилища)", - говорится в сообщении. 

В министерстве также отметили, что ООО "Евро-Реконструкция" не контролирует качество воды водных объектов в контрольных створах. 

Кроме того, выявлен факт проведения работ, связанных с расчисткой мелиоративного канала (р.Дарница) без соответствующего разрешения, и несанкционированное складирование иловых отложений после расчистки мелиоративного канала на золошлакоотводах. 

"В настоящее рассматривается вопрос об установлении ущерба, причинененного государству в результате загрязнения водных ресурсов", - сообщили в Минэкологии. 

Напомним, 12 декабря Государственная экологическая инспекция начала внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ, поскольку на её деятельность поступает много жалоб. По словам министра экологии Остапа Семерака, этот объект бьет все рекорды по количеству жалоб, поступивших от граждан за все время его пребывания в должности министра экологии. 

Дарницкая ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1954 году. Она обеспечивает теплом жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы. Централь принадлежит частной компании "Евро-Реконструкция". Её блоки работают на угле антрацитовой группы.

Как писал "Фокус", Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева.

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