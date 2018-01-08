В 2017 году Порошенко совершил 26 визитов в 18 государств

За год президент побывал с рабочими визитами в 16 областях

Президент Петр Порошенко в 2017 году совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських Новин.

"Заграничные визиты президента Украины Порошенко в 2017 году: государственные заграничные визиты - 2, официальные заграничные визиты - 7, рабочие заграничные визиты - 17", - говорится в документе.

Государственные визиты президент и его супруга совершили 15-17 мая на Мальту и 17-19 июля - в Грузию.

Официальные визиты глава государства осуществил 23 января в Эстонию, 23-24 января - в Финляндию, 4 апреля - в Латвию, 5 апреля - в Данию, 19 апреля - в Великобританию, 31 октября - 1 ноября - в Саудовскую Аравию, а 17-18 ноября - в Португалию.

В ходе рабочих загранвизитов Порошенко чаще всего посещал Францию - 4 раза (церемонию прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, институции Европейского Союза в Страсбурге и Парламентскую ассамблею Совета Европы).

Трижды в прошлом году Порошенко пребывал с рабочим визитом в Германии. Дважды в 2017 году состоялись рабочие визиты Порошенко в США и в Бельгию. Также президент посетил Швейцарию (Всемирный экономический форум в Давосе), Мальту (саммит Европейской народной партии), Беларусь, Канаду, Саудовскую Аравию и Литву.

Также президент в 2017 году совершил 33 рабочие поездки в 16 областей Украины.

Чаще всего в прошлом году глава государства бывал в Харьковской области - 6 раз. По 4 рабочих визита президент осуществил в Донецкую (в июне, августе, октябре, ноябре) и Одесскую области (в январе, мае, июле и декабре), 3 - во Львовскую (в июле, августе и декабре).

Дважды в год Порошенко пребывал с рабочими поездками в Луганской, Винницкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

По одной рабочей поездке президент совершил в Житомирскую область, Николаевскую, Волынскую, Закарпатскую, Сумскую и Тернопольскую, Кировоградскую и Черниговскую область.