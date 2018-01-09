НАБУ завершило расследование дела Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро 9 января открыли доступ бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам к материалам уголовного производства по фактам завладения $17,28 млн госкомпанией ВостГОК.
НАБУ инкриминирует Мартиненко девять статей Уголовного кодекса Украины, сообщив о завершении расследования на своей официальной странице.
Кроме того, среди других подозреваемых в производстве - действующие руководители ВостГОК, Государственного концерна Ядерное топливо, Нафтогаза Украины, Объединенной горно-химической компании и структурного подразделения Энергоатома.
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Следователи считают, что государственная компания Восточный горно-обогатительный комбинат заключила контракт на поставку уранового концентрата с компанией-посредником. Последняя в свою очередь контролировалась Мартыненко.
Урановый концентрат поставляли напрямую от Степногорский горно-химический комбинат (Казахстан). Однако в схему добавили посредника, вследствие чего товар был поставлен по завышенной цене, что привело к нанесению ущерба государству в размере $17,28 млн.