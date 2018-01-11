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Главная » Страна » Климикин: Выдача иностранных паспортов "под столом" не поможет нацменьшинствам евроинтегрироваться

Климикин: Выдача иностранных паспортов "под столом" не поможет нацменьшинствам евроинтегрироваться

Климикин: Выдача иностранных паспортов "под столом" не поможет нацменьшинствам евроинтегрироваться
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Единственный путь – вступление Украины в ЕС

11.01.18 158
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Нацменьшинства Украины достигнут интеграции в ЕС только благодаря вступлению страны в Евросоюз, а не путем получения паспортов других государств. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на брифинге в Черновцах, передает ZIK.

"Я говорил и предшественникам господина Мелешкану (глава МИД Румынии, - ред.), и самому господину Мелешкану: путем выдачи паспортов мы не достигнем евроинтеграции румынской общины. Мы это достигнем путем вхождения Украины в Европейский Союз. И именно это - путь вперед. Румыния, кстати, это последовательно поддерживает. И я считаю, что только это - путь вперед, а не раздача паспортов где-то под столом", - отметил Климкин, отвечая на вопрос, планирует ли правительство урегулировать вопрос выдачи Румынией паспортов представителям нацменьшинства.

Ранее Павел Климкин сообщил, сколько украинцев не пустили в Шенген после введения безвиза.

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