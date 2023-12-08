Закон о нацменьшинствах принят: над новой версией работали все фракции

Ограничения в отношении русского языка как языка государства-агрессора сохранятся еще пять лет после того, как в будущем украинский парламент, возможно, примет решение об отмене этого статуса России.

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Верховная Рада Украины в пятницу, 8 декабря, в целом приняла закон №10288-1 о правах национальных меньшинств. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

А нардеп Алексей Гончаренко добавил, что в законопроекте учтены изменения экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах.

За закон, принятие которого требовала Еврокомиссия, проголосовали 317 депутатов.

Что предусматривает закон

Как говорится в проекте, поданном в Верховную Раду, высшие учебные заведения частной формы собственности отныне будут иметь право выбора языка обучения. Они смогут выбирать между языками, которые являются официальными в ЕС. В то же время они обязаны обеспечить изучение государственного языка — он должен преподаваться как отдельная дисциплина.

Там, где обучение происходит на языках нацменьшинств, гарантируется право на употребление языка соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

"Лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых являются официальными языками ЕС, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, могут получать: базовое среднее образование и профильное среднее образование на соответствующих языках нацменьшинств, за исключением учебных предметов (интегрированных курсов), связанных с изучением украинского языка, украинской литературы и истории Украины, а также Защиты Украины (для профильного среднего образования), которые изучаются на государственном языке", — говорится в законе.

Соответствующие изменения касаются предвыборных агитационных материалов, издательской продукции на языках нацменьшинств, доли вещания на государственном языке среди программ телевещателей, которые выходят в эфир на языках нацменьшинств, кроме языка государства-агрессора и государства-оккупанта.

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