Закон про нацменшини ухвалено: над новою версією працювали всі фракції

Обмеження щодо російської мови як мови держави-агресора збережуться ще п'ять років після того, як у майбутньому український парламент, можливо, ухвалить рішення про скасування цього статусу Росії.

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Верховна Рада України у п'ятницю, 8 грудня, в цілому ухвалила закон №10288-1 про права національних меншин. Про це повідомив у власному телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

А нардеп Олексій Гончаренко додав, що у законопроєкті враховано зміни експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

За закон, ухвалення якого вимагала Єврокомісія, проголосували 317 депутатів.

Що передбачає закон

Як йдеться у проєкті, поданому до Верховної Ради, заклади вищої освіти приватної форми власності відтепер матимуть право вибору мови навчання. Вони зможуть обирати між мовами, які є офіційними в ЄС. Водночас вони зобов'язані забезпечити вивчення державної мови — вона має викладатись як окрема дисципліна.

Там, де навчання відбувається мовами нацменшин, гарантується право на вживання мови відповідної нацменшини поряд із державною мовою.

"Особи, які належать до нацменшин, мови яких є офіційними мовами ЄС, та реалізують право на навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти, можуть здобувати: базову середню освіту та профільну середню освіту відповідними мовами нацменшин, за винятком навчальних предметів (інтегрованих курсів), пов’язаних із вивченням української мови, української літератури та історії України, а також Захисту України (для профільної середньої освіти), які вивчаються державною мовою", — зазначено в законі.

Відповідні зміни стосуються передвиборчих агітаційних матеріалів, видавничої продукції мовами нацменшин, частки мовлення державною мовою серед програм телемовників, які виходять в ефір мовами нацменшин, крім мови держави-агресора і держави-окупанта.

Важливо

Рада виконала одну з вимог для членства в ЄС: ухвалено закон про нацменшини

Раніше Фокус писав про те, що Рада схвалила вето Зеленського та виправила закон про електронні декларації. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу.