В Черновицкой области почти 500 человек заболели корью

В Черновицкой области медики зафиксировали почти 500 случаев заболевания корью.

Об этом сообщили в Черновицком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших - 372 детей (79%) и 96 взрослых. Наибольший удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5-9 лет. Самому старшему больному - 52 года, младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди взрослых чаще болеет молодежь 20-29 лет - 31 человек (45%). Из 468 заболевших корью госпитализированы 173 человека, остальные получают амбулаторное лечение.

Больше всего больных зарегистрировано среди жителей Путильского района - 172.

310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.

Последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (364 человека).

Во время вспышки кори в 2006 году заболели 640 человек.