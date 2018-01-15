Марчук: Лавров нагло обманывает, надеясь, что никто не заглянет в оригинал Будапештского меморандума

Там говорится, что не только ядерное, но и никакое другое оружие подписантов никогда не будет использовано против Украины

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Украины Евгений Марчук напомнил, что в тексте Будапештского меморандума указывались обязательства, в том числе России, не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины. Об этом Марчук написал в Facebook.

"Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое другое их оружие никогда не будет использовано против Украины", – написал он.

По словам Марчука, заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме также не соответствует действительности.

В статье 2 четко говорится, что "подписанты подтверждают свое обязательство,.. что никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января заявил о том, что Россия не нарушала положений Будапештского меморандума.