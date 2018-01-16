Сутки в АТО: боевики три раза нарушали перемирие

За минувшие сутки боевики осуществили три обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцево.

На донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.