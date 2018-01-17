Сутки в АТО: три обстрела, двое раненых

За минувшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов двое наших бойцов получили боевые травмы. Состояние их здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении противник применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а из миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.