Завтра в Украине ожидается сильный ветер

В пятницу, 19 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ожидаются сильные порывы ветра и снегопад.
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"19 января в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на крайнем западе страны местами 25 м/с", - говорится в сообщении.
Ночью в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Закарпатской областях местами сильный снег. На дорогах гололедица.
Напомним, Гройсман грозится увольнять глав райадминистраций за заторы на дорогах.