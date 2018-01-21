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Главная » Страна » В МИД говорят о нескольких погибших украинцах в Кабуле
В МИД говорят о нескольких погибших украинцах в Кабуле
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

В МИД говорят о нескольких погибших украинцах в Кабуле

Консул Украины в Таджикистане вылетел в Афганистан

21.01.18 75
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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб более, чем один гражданин Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"По последней информации, которая поступает в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на гостиницу в Кабуле погибли граждане Украины", – говорится в заявлении.

Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Уже установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к Украине государств, которые уже сейчас оказывают помощь.

Более детальную информацию для МИД Украины обещает обнародовать в утром 22 января.

По последней информации, в результате террористического нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.

Ранее сообщалось, среди погибших есть гражданин Украины, он был сотрудником местной авиакомпании.

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